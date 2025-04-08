Алькарас: хотел бы быть лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими мыслями по поводу хода своей карьеры и желанием стать одним из величайших игроков в истории.

«У меня нет одержимости, но я всегда говорил, что хотел бы быть лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой» (Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. — Прим. «Чемпионата»). Это можно счесть за грандиозные слова, но не за одержимость. Мне хочется вдохновлять юных теннисистов и оставаться в памяти у людей как человек, который получает удовольствие от того, что он делает, ведь он делает это с улыбкой на лице. Надеюсь, это приносит людям радость.

Мне не очень нравится, когда меня сравнивают с кем то из «Большой тройки». Конечно, это комплимент, когда тебя сравнивают с тремя лучшими игроками всех времён, но я Карлос Алькарас и стараюсь идти своим путём, не более того», — приводит слова теннисиста издание GQ.

Напомним, испанский теннисист стартует на проходящем в Монте-Карло турнире серии «Мастерс» с матча второго круга, где сыграет против 22-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло.