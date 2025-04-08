Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Харри
Поделиться
18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 58-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
58
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
18
Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча теннисистов длилась 1 час и 46 минут. За игру Димитров один раз сделал подачу навылет и сделал четыре двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-поинта из 12. На счету Харри четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта.
Во втором круге турнира Димитров сыграет против 255-й ракетки мира француза Валентена Вашеро, который в первом круге был сильнее обладателя 49-й строчки рейтинга АТР немца Ян-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1).
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:31
-
14:00
-
13:36
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
12:58
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
11:54
-
10:49
-
10:41
-
10:29
-
09:52
-
09:46
-
09:35
-
09:24
-
08:52
-
08:30
-
02:43
-
01:31
-
00:59
-
00:48
-
00:32
-
00:23
-
00:15
-
00:02
- 7 апреля 2025
-
23:53
-
23:37
-
23:26
-
23:22