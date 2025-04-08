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Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Харри

Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Харри
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18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 58-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Николас Харри
58
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча теннисистов длилась 1 час и 46 минут. За игру Димитров один раз сделал подачу навылет и сделал четыре двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-поинта из 12. На счету Харри четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта.

Во втором круге турнира Димитров сыграет против 255-й ракетки мира француза Валентена Вашеро, который в первом круге был сильнее обладателя 49-й строчки рейтинга АТР немца Ян-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1).

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