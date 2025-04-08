Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Харри

18-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 58-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри.

Встреча теннисистов длилась 1 час и 46 минут. За игру Димитров один раз сделал подачу навылет и сделал четыре двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-поинта из 12. На счету Харри четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта.

Во втором круге турнира Димитров сыграет против 255-й ракетки мира француза Валентена Вашеро, который в первом круге был сильнее обладателя 49-й строчки рейтинга АТР немца Ян-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1).