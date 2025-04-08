«Плакать на камеру не буду». Карен Хачанов рассказал о ментальных проблемах

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов откровенно рассказал о ментальных проблемах, с которыми столкнулся в сезоне-2024.

— Мне кажется, ты всегда очень стабильный и спокойный, уравновешенный. Не расстраиваешься, когда проигрываешь, по крайней мере, мы этого не видим.

— Не, ну я плакать не буду на камеру сейчас с тобой.

— А за камерой?

— Наверное, иногда такое бывает, слабину могу дать.

— Твоя способность быть всегда в одном настроении – это работа с психологом даёт плоды или это ты сам по себе такой?

— Я бы сказал, наверное, это мой менталитет такой. Моя сама по себе натура и психология. Ну и, конечно, работал, прорабатывал вещи, которые меня беспокоили. В том году, например, мне не нравилось, какое было чувство внутри с лета. Результаты были не очень хорошие. Начал, можно сказать, с ума сходить, и ощущение, которое внутри было, нельзя назвать депрессией, но негативное, оно начало появляться, начал думать только о результатах, не об игре, не получал удовольствия от самого процесса, а это наша работа.

Одно дело, когда ты проиграл матч, обидно, ты чуть расстроился – это нормально, или даже разозлился, позлился полтора-два часа, даже весь вечер, но на следующий день ты встаёшь, анализируешь и идёшь дальше. А вот меня это начало прямо подшатывать, то есть внутреннее такое состояние, которое мне не нравилось. Оно продлилось вплоть до US Open. Там был такой ключевой момент, когда я проиграл в пяти сетах сумасшедший матч. Он, наверное, меня полностью, так скажем, сломил, и это стало моей отправной точкой.

— После этого ты стал ещё больше как-то работать, да?

—Я и до этого периода работал, но вот что-то не помогало. Я закончил работу с одним психологом, начал с другим. Ментальный коуч, психолог, неважно как называть. Вот и начал с другим работу, как раз после US Open, потому что понимал, что, наверное, те навыки, что я с другим выработал, как-то не работают, что надо что-то новое искать, — сказала Хачанов в эфире BB Tennis.