Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Попырин обыграл Умбера и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Попырин обыграл Умбера и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

27-ая ракетка мира австралиец Алексей Попырин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча между теннисистами длилась 2 часа 50 минут. Попырин сделал три подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок, реализовав один брейк-поинт из девяти. Умбер сделал семь эйсов в матче, допустив при этом три двойные ошибки. В одном из эпизодов встречи француз сломал палец на правой руке, однако продолжил матч.

В матче второго круга Попырин сыграет с победителем встречи между 17-ой ракеткой мира американцем Френсисом Тиафо и 27-ой строчкой рейтинга АТР сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android