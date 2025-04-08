Попырин обыграл Умбера и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
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27-ая ракетка мира австралиец Алексей Попырин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 3:6, 7:6, 6:4.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 2
|4
20
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча между теннисистами длилась 2 часа 50 минут. Попырин сделал три подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок, реализовав один брейк-поинт из девяти. Умбер сделал семь эйсов в матче, допустив при этом три двойные ошибки. В одном из эпизодов встречи француз сломал палец на правой руке, однако продолжил матч.
В матче второго круга Попырин сыграет с победителем встречи между 17-ой ракеткой мира американцем Френсисом Тиафо и 27-ой строчкой рейтинга АТР сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем
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