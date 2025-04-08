Попырин обыграл Умбера и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

27-ая ракетка мира австралиец Алексей Попырин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв 20-ю ракетку мира француза Уго Умбера со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Встреча между теннисистами длилась 2 часа 50 минут. Попырин сделал три подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок, реализовав один брейк-поинт из девяти. Умбер сделал семь эйсов в матче, допустив при этом три двойные ошибки. В одном из эпизодов встречи француз сломал палец на правой руке, однако продолжил матч.

В матче второго круга Попырин сыграет с победителем встречи между 17-ой ракеткой мира американцем Френсисом Тиафо и 27-ой строчкой рейтинга АТР сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем