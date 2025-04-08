Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне не смог доиграть матч на старте «Мастерса» в Монте-Карло. Боржеш прошёл дальше

Руне не смог доиграть матч на старте «Мастерса» в Монте-Карло. Боржеш прошёл дальше
Комментарии

12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге соревнований Руне (10) встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
Хольгер Руне
12
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		3
         
Нуну Боржеш
43
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Отметим, что это второй неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее Хольгер проиграл американцу Райлли Опелке на старте «Мастерса» в Майами.

Следующим соперником Боржеша в Монте-Карло станет 51-я ракетка мира испанец Педро Мартинес-Портеро.

Материалы по теме
Медведев за три часа дожал Хачанова в Монте-Карло. На двоих россияне сделали 17 брейков
Медведев за три часа дожал Хачанова в Монте-Карло. На двоих россияне сделали 17 брейков
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android