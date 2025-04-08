Димитров уступает лишь Джоковичу по числу побед в Монте-Карло среди действующих игроков

18-я ракетка мира 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров одержал свою 24-ю победу в матче одиночного разряда грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Среди действующих игроков тура лишь 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович имеет в Монте-Карло больше побед (39), чем Димитров, сообщает Opta Ace.

24-ю победу Димитров одержал в матче с Николасом Харри (Чили) в первом круге текущего «Мастерса» в Монте-Карло. Григор победил со счётом 6:3. 6:4.

Теннис. Лидеры по победам на «Мастерсе» в Монте-Карло. Действующие игроки: