Димитров уступает лишь Джоковичу по числу побед в Монте-Карло среди действующих игроков
Поделиться
18-я ракетка мира 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров одержал свою 24-ю победу в матче одиночного разряда грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Среди действующих игроков тура лишь 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович имеет в Монте-Карло больше побед (39), чем Димитров, сообщает Opta Ace.
24-ю победу Димитров одержал в матче с Николасом Харри (Чили) в первом круге текущего «Мастерса» в Монте-Карло. Григор победил со счётом 6:3. 6:4.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
58
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
18
Григор Димитров
Г. Димитров
Теннис. Лидеры по победам на «Мастерсе» в Монте-Карло. Действующие игроки:
- Новак Джокович (Сербия) – 39 побед.
- Григор Димитров (Болгария) – 24.
- Стэн Вавринка (Швейцария) – 22.
- Фабио Фоньини (Италия) – 21.
- Стефанос Циципас (Греция) – 20.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
16:35
-
16:26
-
16:11
-
15:59
-
15:32
-
15:10
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:31
-
14:00
-
13:36
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
12:58
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
11:54
-
10:49
-
10:41
-
10:29
-
09:52
-
09:46
-
09:35
-
09:24
-
08:52
-
08:30
-
02:43
-
01:31
-
00:59
-
00:48
-
00:32
-
00:23