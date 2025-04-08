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Димитров уступает лишь Джоковичу по числу побед в Монте-Карло среди действующих игроков

Димитров уступает лишь Джоковичу по числу побед в Монте-Карло среди действующих игроков
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18-я ракетка мира 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров одержал свою 24-ю победу в матче одиночного разряда грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Среди действующих игроков тура лишь 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович имеет в Монте-Карло больше побед (39), чем Димитров, сообщает Opta Ace.

24-ю победу Димитров одержал в матче с Николасом Харри (Чили) в первом круге текущего «Мастерса» в Монте-Карло. Григор победил со счётом 6:3. 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Николас Харри
58
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Григор Димитров
18
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Теннис. Лидеры по победам на «Мастерсе» в Монте-Карло. Действующие игроки:

  1. Новак Джокович (Сербия) – 39 побед.
  2. Григор Димитров (Болгария) – 24.
  3. Стэн Вавринка (Швейцария) – 22.
  4. Фабио Фоньини (Италия) – 21.
  5. Стефанос Циципас (Греция) – 20.
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