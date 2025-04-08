«Так легче». Медведев высказался о замене линейных судей на грунте электронной системой

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что доволен заменой линейных судей на грунте электронной системой.

Он оценил это после победы на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

«Мне нормально. Там одна подача была... (спорная). Но на самом деле нам прислали видео, объясняя, что отскок, который мы видим, может не соответствовать Hawk-eye, потому что на грунте иногда бывает, что, когда мяч попадает в конец линии, он как бы оставляет отскок в ауте. Всегда были на самом деле эти споры с судьями, когда он подходит, ты говоришь: «Вот он, след в ауте». А он говорит: «Это от линии отскочило» (улыбается). Это всегда было, поэтому хотя бы это компьютер, спорить не с чем. Мне так легче (улыбается)», — сказал Медведев в эфире «Больше!»