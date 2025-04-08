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«Так легче». Медведев высказался о замене линейных судей на грунте электронной системой

«Так легче». Медведев высказался о замене линейных судей на грунте электронной системой
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что доволен заменой линейных судей на грунте электронной системой.

Он оценил это после победы на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 17:55 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Мне нормально. Там одна подача была... (спорная). Но на самом деле нам прислали видео, объясняя, что отскок, который мы видим, может не соответствовать Hawk-eye, потому что на грунте иногда бывает, что, когда мяч попадает в конец линии, он как бы оставляет отскок в ауте. Всегда были на самом деле эти споры с судьями, когда он подходит, ты говоришь: «Вот он, след в ауте». А он говорит: «Это от линии отскочило» (улыбается). Это всегда было, поэтому хотя бы это компьютер, спорить не с чем. Мне так легче (улыбается)», — сказал Медведев в эфире «Больше!»

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