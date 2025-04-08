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Россе: у людей сложилось впечатление, что Марат Сафин был просто тусовщиком и плейбоем

Россе: у людей сложилось впечатление, что Марат Сафин был просто тусовщиком и плейбоем
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Олимпийский чемпион 1992 года, бывшая девятая ракетка мира швейцарский теннисист Марк Россе высказался о том, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира Андрей Рублёв пригласил в свою команду двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марата Сафина. Россе хорошо знаком с Сафиным.

«У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. И решение стать тренером Рублёва – один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определённое сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы он больше выходил вперёд», — приводит слова Россе L’Equipe.

Рублёв и Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтового сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

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