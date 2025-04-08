Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Билли Джин Кинг прокомментировала получение собственной звезды на Аллее славы в Голливуде

Билли Джин Кинг прокомментировала получение собственной звезды на Аллее славы в Голливуде
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о том, что получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

«Я стала первой женщиной, получившей звезду на Голливудской аллее славы в категории «Спортивные развлечения». Словами не передать, как я польщена и благодарна.

Я должна поблагодарить очень многих людей, включая Торговую палату Голливуда, Мэджика Джонсона и Джейми Ли Кёртис (баскетболист и актриса участвовали в церемонии открытия. – Прим. «Чемпионата») за их добрые, вдохновляющие и запоминающиеся слова, а также всех остальных людей, которые сделали этот невероятный день возможным.

Вероятно, я первая женщина, получившая звезду в этой категории, но точно не последняя. Давайте продолжать в том же духе!» — написала легенда тенниса в социальных сетях.

Билли Джин Кинг стала первой женщиной, удостоенной собственной звезды в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, внёсших значительный вклад в сферу развлечений посредством спорта.

Материалы по теме
Фото
Шарапова посетила церемонию открытия звезды Билли Джин Кинг на Аллее славы в Голливуде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android