Билли Джин Кинг прокомментировала получение собственной звезды на Аллее славы в Голливуде

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о том, что получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

«Я стала первой женщиной, получившей звезду на Голливудской аллее славы в категории «Спортивные развлечения». Словами не передать, как я польщена и благодарна.

Я должна поблагодарить очень многих людей, включая Торговую палату Голливуда, Мэджика Джонсона и Джейми Ли Кёртис (баскетболист и актриса участвовали в церемонии открытия. – Прим. «Чемпионата») за их добрые, вдохновляющие и запоминающиеся слова, а также всех остальных людей, которые сделали этот невероятный день возможным.

Вероятно, я первая женщина, получившая звезду в этой категории, но точно не последняя. Давайте продолжать в том же духе!» — написала легенда тенниса в социальных сетях.

Билли Джин Кинг стала первой женщиной, удостоенной собственной звезды в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, внёсших значительный вклад в сферу развлечений посредством спорта.