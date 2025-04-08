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Алькарас: отец — один из самых важных людей в моей жизни

Алькарас: отец — один из самых важных людей в моей жизни
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую роль в его жизни играют его отец и отношения внутри семьи.

«Мой отец — один из самых важных людей в моей жизни. И то, что мы можем делить всё это вместе — поездки, турниры, переживания — это нечто невероятное для нас обоих. Теннис сыграл важную роль в наших отношениях. Именно с ним я начал играть в теннис в детстве, просил его взять меня на тренировки. К счастью, в нашей жизни есть много других вещей, помимо тенниса, и наша связь выходит за рамки спорта. Я горжусь своей семьёй, нашей сплочённостью и тем, что мы пережили вместе», — приводит слова Алькараса издание GQ.

Напомним, испанский теннисист сразится во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с 22-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундуло. Свой последний матч Алькарас провёл на «Мастерсе» в Майами, где в трёх партиях уступил 65-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену (7:5, 4:6, 3:6).

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