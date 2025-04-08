Уго Умбер провёл матч на «Мастерсе» в Монте-Карло со сломанным пальцем

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер сломал мизинец на правой руке перед стартом грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Уже два дня мы в поисках ортеза и способа облегчить ему боль при ударах слева. Надеюсь, травма не станет помехой в грунтовой части сезона», — приводит слова тренера Умбера Фабриса Мартена Eurosport.fr.
Несмотря на травму, сегодня, 8 апреля, Умбер провёл напряжённый поединок первого круга в Монте-Карло. Уго потерпел поражение от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 4:6.
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По ходу сложного матча Умбер говорил себе следующее: «Заткнись и сражайся. Давай, я с тобой. Ты сделаешь это, ты добьёшься своего. Ты делаешь всё возможное. Ну давай же! Ты сильный. Я горжусь тобой, я очень, очень горжусь тобой. Будь смелым».
Отметим, что из-за данного поражения Умбер покинет топ-20 мирового рейтинга.
- 8 апреля 2025
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