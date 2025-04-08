Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер провёл матч на «Мастерсе» в Монте-Карло со сломанным пальцем

Уго Умбер провёл матч на «Мастерсе» в Монте-Карло со сломанным пальцем
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер сломал мизинец на правой руке перед стартом грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Уже два дня мы в поисках ортеза и способа облегчить ему боль при ударах слева. Надеюсь, травма не станет помехой в грунтовой части сезона», — приводит слова тренера Умбера Фабриса Мартена Eurosport.fr.

Несмотря на травму, сегодня, 8 апреля, Умбер провёл напряжённый поединок первого круга в Монте-Карло. Уго потерпел поражение от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 4:6.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

По ходу сложного матча Умбер говорил себе следующее: «Заткнись и сражайся. Давай, я с тобой. Ты сделаешь это, ты добьёшься своего. Ты делаешь всё возможное. Ну давай же! Ты сильный. Я горжусь тобой, я очень, очень горжусь тобой. Будь смелым».

Отметим, что из-за данного поражения Умбер покинет топ-20 мирового рейтинга.

Материалы по теме
«Посмотрите, как он бегает!» Рублёв начнёт Монте-Карло матчем с 38-летним Монфисом
«Посмотрите, как он бегает!» Рублёв начнёт Монте-Карло матчем с 38-летним Монфисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android