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Павел Котов вышел в 1/8 финала «челленджера» в Мадриде

Павел Котов вышел в 1/8 финала «челленджера» в Мадриде
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Российский теннисист Павел Котов вышел в 1/8 финала «челленджера» в Мадриде (Испания). В первом круге он обыграл ливанского теннисиста Беньямина Хассана со счётом 6:4, 6:4.

В рамках встречи Котов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хассана пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал Павел Котов поспорит с испанцем Алехандро Моро Каньясом. Турнир в Мадриде проходит с 8 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Стефано Наполитано.

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