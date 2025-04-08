Руне — самый высокорейтинговый игрок, побеждённый португальцем на грунте с 2011 года
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал самым высокорейтинговым игроком, побеждённым португальцем на грунте на турнире уровня ATP со времён Фредерику Жила, который в 2011 году в Монте-Карло обыграл Гаэля Монфиса, занимающего 10-е место в рейтинге.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
12
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
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|0
|
|3
43
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
21-летний Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В первом круге соревнований он встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.
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