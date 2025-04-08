Борна Чорич — о «челленджерах»: я всё ещё играю, потому что хочу взять «Большой шлем»

Бывшая 12-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич, ныне занимающий 97-ю позицию в рейтинге, рассказал, что мотивирует его продолжать играть в теннис.

«Я действительно считаю, что иногда труднее играть на «челленджерах», чем в основном туре, потому что парни там более голодные. Большинство из них намного моложе и очень голодны до побед. Они никогда не были в туре. Им нужно зарабатывать деньги.

Если сравнивать с собой, то я всё ещё играю, потому что хочу взять «Большой шлем». А потом, может быть, захочу закончить. А они играют просто из любви к теннису. Им реально нравится быть в туре. Это даёт им дополнительное преимущество – играть свободнее и с меньшим давлением.

Скажу прямо. У меня нет ещё 15 лет в запасе. И я этого не хочу. Может, моё мнение изменится, но точно говорил, не хочу играть после 34-35 лет. Однако очень уважаю тех ребят, потому что я намного младше, и, честно говоря, мне трудно приезжать на «челленджеры».

Очень уважаю тех, кто там играет – например, Марина [Чилича] и Стэна [Вавринку]. Это действительно невероятно. И видеть это тоже круто. Это даёт мне дополнительную мотивацию, потому что мне становится стыдно за себя и за своё отношение, когда ловлю себя на мысли: «Зачем мне ехать играть сейчас «челленджер»?» Потом смотрю на этих ребят – они играют турниры, а они сделали в теннисе больше, чем я. И я такой: «Ладно, заткнись, поезжай, играй и сражайся», — приводит слова Чорича Tennis.com.

Борна Чорич в марте выиграл три «челленджера» подряд.