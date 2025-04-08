Александр Зверев проиграл Маттео Берреттини на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он уступил 34-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:3, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Берреттини три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Маттео Берреттини встретится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований — Стефанос Циципас.