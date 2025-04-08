Александр Зверев проиграл Маттео Берреттини на старте «Мастерса» в Монте-Карло
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он уступил 34-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:3, 5:7.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 15:45 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
|7
34
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Берреттини три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Маттео Берреттини встретится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований — Стефанос Циципас.
Комментарии
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