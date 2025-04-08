Динара Сафина станет тренером Дианы Шнайдер на грунтовую часть сезона

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина станет тренером россиянки Дианы Шнайдер на грунтовую часть сезона, об этом сообщает «Больше!».

Теннисистки начали сотрудничество после турнира WTA-500 в Чарльстоне. Далее они поработают в Штутгарде, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

Напомним, на турнире в Чарльстоне Диана Шнайдер дошла до третьего круга, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 2:6, 1:6.

Ранее Марат Сафин стал тренером россиянина Андрея Рублёва. Спортсмены приступили к работе на «Мастерсе» в Монте-Карло.