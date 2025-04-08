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«Динара, очевидно, легенда». Шнайдер прокомментировала сотрудничество с Сафиной

«Динара, очевидно, легенда». Шнайдер прокомментировала сотрудничество с Сафиной
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13-я ракетка мира российская теннисиста Диана Шнайдер прокомментировала начало сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

Фото: Из личного архива Дианы Шнайдер

«Всем привет! Я рада сообщить, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве моего нового тренера. Последние несколько месяцев я искала такое партнёрство, которое, я уверена, будет отличным для меня как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и я в восторге от того, что мы можем сделать вместе.

Потратив время на поиски этого нового партнёрства, благодарна своему отцу за помощь в качестве моего тренера. Мои родители и младший брат — мои самые большие сторонники во всем мире, и я благодарна за их постоянную поддержку и любовь. Мы с Динарой увидимся со всеми вами на красной глине!" — написала Шнайдер в социальных сетях.

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