Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко высказался о начале работы Дианы Шнайдер с Динарой Сафиной

Селиваненко высказался о начале работы Дианы Шнайдер с Динарой Сафиной
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о начале работы россиянки Дианы Шнайдер с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Сафина имеет бесценный опыт. Динара побывала на самой вершине профессионального тура. Она знает изнутри все сложности и нюансы, с которыми сталкиваются молодые игроки. Динара серьёзно и вдумчиво относится ко всему, что делает. Для тенниса очень важно, чтобы такие люди, как она, передавали опыт», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Шнайдер и Сафина начали сотрудничество после турнира WTA-500 в Чарльстоне. Далее они поработают в Штутгарде, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Динара Сафина станет тренером Дианы Шнайдер на грунтовую часть сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android