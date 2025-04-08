Селиваненко высказался о начале работы Дианы Шнайдер с Динарой Сафиной

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о начале работы россиянки Дианы Шнайдер с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Сафина имеет бесценный опыт. Динара побывала на самой вершине профессионального тура. Она знает изнутри все сложности и нюансы, с которыми сталкиваются молодые игроки. Динара серьёзно и вдумчиво относится ко всему, что делает. Для тенниса очень важно, чтобы такие люди, как она, передавали опыт», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Шнайдер и Сафина начали сотрудничество после турнира WTA-500 в Чарльстоне. Далее они поработают в Штутгарде, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».