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Берреттини — о победе над Зверевым: сказал себе, что если уж проигрывать, то правильно

Берреттини — о победе над Зверевым: сказал себе, что если уж проигрывать, то правильно
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34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 15:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

— Можете ли вы рассказать перед началом матча, каким был план игры и что вы изменили после первого сета?
— План на игру был тот же. Я просто изменил своё отношение. Уже не бил с форхенда и подачи так, как в предыдущие дни. Пришлось приспосабливаться к условиям. Должен сказать, что Саша играл просто невероятно. Очень глубоко. Много возвращал. Это было нелегко. Немного перестроился психологически. Сказал себе, что нужно быть более агрессивным. Если уж проигрывать встречу, то надо было делать правильные вещи. Быть агрессивным. Вот так я немного изменился. К счастью, это сработало, — сказал Берреттини в интервью на корте.

Матч Берреттини и Зверева завершился со счётом 2:6, 6:3, 7:5 в пользу итальянца.

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