Вихлянцева: надеюсь, Сафина в тренерстве достигнет таких же высот, как в карьере

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о сотрудничестве россиянок Дианы Шнайдер и Динары Сафиной.

«Многие болельщики рады, что Динара и Марат Сафины вернулись в теннис в качестве тренеров. Это правильно. Всегда грустно, когда известные теннисисты, на которых выросли многие поколения, к сожалению, никак не приступали к теннису. Не комментировали и не передавали свой многочисленный опыт. Это назначение станет полезным опытом для Дианы и Динары. Сафина работала при Федерации тенниса России, где возглавляла экспериментальную группу и давала советы. Мне тогда было 18-19 лет, и было очень ценно, что бывшая первая ракетка мира делится со мной своими взглядами на теннис. Это очень круто и престижно. Надеюсь, что Динара обязательно достигнет таких же высот в новом призвании, каких достигала во время своей карьеры.

Сейчас они приступили к грунтовому сезону. Самый важный момент — подтверждение рейтинговых очков со стороны Дианы. В прошлом году Шнайдер очень хорошо выступила под руководством Игоря Андреева. Думаю, к «Роллан Гаррос» мы увидим результат работы Сафиной. Интересно посмотреть, в чём именно Диана прибавит, потому что у них разные стили игры. Бывшие профессиональные теннисисты подмечают мелкие детали, которые ты не видишь, но они знают о них благодаря опыту», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.