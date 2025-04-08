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Джек Дрейпер разгромил Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Джек Дрейпер разгромил Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 45-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Маркос Гирон
45
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Дрейпер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Гирона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Далее Джек Дрейпер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас.

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