Джек Дрейпер разгромил Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 45-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Дрейпер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Гирона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Далее Джек Дрейпер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас.