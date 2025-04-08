Джек Дрейпер разгромил Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 45-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
6
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
45
Маркос Гирон
М. Гирон
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Дрейпер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Гирона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.
Далее Джек Дрейпер встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас.
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
19:12
-
19:03
-
18:40
-
18:27
-
18:14
-
18:04
-
17:42
-
17:18
-
16:52
-
16:35
-
16:26
-
16:11
-
15:59
-
15:32
-
15:10
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:31
-
14:00
-
13:36
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
12:58
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
11:54
-
10:49
-
10:41
-
10:29