Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Томпсона
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 38-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона со счётом 4:6, 6:4: 6:2.
Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
38
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
1 : 2
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8
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Циципас шесть рез подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Циципас встретится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Стефанос Циципас — действующий чемпион соревнований.
Комментарии
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