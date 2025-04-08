«Стал увереннее в себе, опытнее». Дрейпер — о победе над Гироном в Монте-Карло

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер после выхода в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) ответил, как изменился за год.

— В этом сезоне тебя обыграли всего три человека. Успех, полагаю, ведет к ещё большему успеху?

— Не знаю. Очевидно, что я стал увереннее в себе, опытнее. Это небольшая адаптация… В прошлом году, приехав сюда, я был 40-м в мире. Теперь я шестой. Это был удивительный год. Но я хочу продолжать упорно работать. За мной будут следить. Это точно. Готов продолжать упорно соревноваться и стараться показать на корте свой теннис, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Во втором круге в Монте-Карло Дрейпер разгромил американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1.