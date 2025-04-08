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«Стал увереннее в себе, опытнее». Дрейпер — о победе над Гироном в Монте-Карло

«Стал увереннее в себе, опытнее». Дрейпер — о победе над Гироном в Монте-Карло
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер после выхода в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) ответил, как изменился за год.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
Джек Дрейпер
6
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Маркос Гирон
45
США
Маркос Гирон
М. Гирон

— В этом сезоне тебя обыграли всего три человека. Успех, полагаю, ведет к ещё большему успеху?
— Не знаю. Очевидно, что я стал увереннее в себе, опытнее. Это небольшая адаптация… В прошлом году, приехав сюда, я был 40-м в мире. Теперь я шестой. Это был удивительный год. Но я хочу продолжать упорно работать. За мной будут следить. Это точно. Готов продолжать упорно соревноваться и стараться показать на корте свой теннис, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Во втором круге в Монте-Карло Дрейпер разгромил американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1.

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