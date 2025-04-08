«Болезнь преследует меня». Руне прокомментировал снятие с «Мастерса» в Монте-Карло
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12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал снятие с первого круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
12
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|3
43
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
«Я чувствую, что болезнь преследует меня. Невыносимо не иметь возможности закончить матч в одном из моих самых любимых турниров», — написал Руне в социальных сетях.
21-летний Руне в первом круге соревнований встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Хольгер стал самым высокорейтинговым игроком, побеждённым португальцем на грунте на турнире уровня ATP со времён Фредерику Жила.
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