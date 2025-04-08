«Болезнь преследует меня». Руне прокомментировал снятие с «Мастерса» в Монте-Карло

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал снятие с первого круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я чувствую, что болезнь преследует меня. Невыносимо не иметь возможности закончить матч в одном из моих самых любимых турниров», — написал Руне в социальных сетях.

21-летний Руне в первом круге соревнований встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Хольгер стал самым высокорейтинговым игроком, побеждённым португальцем на грунте на турнире уровня ATP со времён Фредерику Жила.