«Мой уровень был ужасен». Зверев — о поражении на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) от итальянца Маттео Берреттини.

«Я выиграл не так много матчей. Так что последние несколько месяцев – худший период после травмы. Провёл отличный первый сет и, как только отдал подачу во втором, начал играть в 10 раз хуже. Удары стали намного медленнее, а я вообще перестал бить по мячу. Та же история последние несколько месяцев. Ничего не меняется. Так что это я проиграл встречу, в очередной раз… Считаю, что мой уровень был ужасен, но это просто моё мнение.

Дело в том, что я проигрываю. Всё очень просто. Если победить в одном или двух таких матчах – и не будет больше вопросов. Но я проиграл трёхсетовики в Буэнос-Айресе, в Рио, в Индиан-Уэллсе, в Майами, здесь. Ни одного не выиграл. Так что вот в этом дело», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Александр Зверев уступил Маттео Берреттини со счётом 6:2, 3:6, 5:7. Далее итальянец встретится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия).