«Не думаю, что его уровень был плохим». Берреттини — об игре Зверева в Монте-Карло

34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на слова второй ракетки мира немца Александра Зверева, который раскритиковал свою игру.

«После тяжёлого поражения всегда нелегко оставаться в форме, но должен сказать, что в первом сете он играл на очень высоком уровне и очень агрессивно. Когда он увидел, что я стал более агрессивным и стараюсь больше верить в свои удары, он начал понемногу терять. Именно это я и почувствовал, когда переломил ход игры. С этого момента можно было сказать, что всё стало наоборот.

Поэтому поначалу он меня немного удивил. Обычно он немного более пассивен. С самого начала он был очень агрессивен, так что не думаю, что его уровень плох, просто он немного изменил свою игру. Полагаю, что это произошло из-за того, что я тоже сделал, а это, очевидно, является игрой разума», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Ранее Александр Зверев заявил, что в матче с Берреттини его уровень был ужасным.