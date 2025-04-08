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«Не думаю, что его уровень был плохим». Берреттини — об игре Зверева в Монте-Карло

«Не думаю, что его уровень был плохим». Берреттини — об игре Зверева в Монте-Карло
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34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на слова второй ракетки мира немца Александра Зверева, который раскритиковал свою игру.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 15:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«После тяжёлого поражения всегда нелегко оставаться в форме, но должен сказать, что в первом сете он играл на очень высоком уровне и очень агрессивно. Когда он увидел, что я стал более агрессивным и стараюсь больше верить в свои удары, он начал понемногу терять. Именно это я и почувствовал, когда переломил ход игры. С этого момента можно было сказать, что всё стало наоборот.

Поэтому поначалу он меня немного удивил. Обычно он немного более пассивен. С самого начала он был очень агрессивен, так что не думаю, что его уровень плох, просто он немного изменил свою игру. Полагаю, что это произошло из-за того, что я тоже сделал, а это, очевидно, является игрой разума», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Ранее Александр Зверев заявил, что в матче с Берреттини его уровень был ужасным.

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