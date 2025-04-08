«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 8 апреля

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В Монте-Карло (Монако) 8 апреля состоялся третий игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его самых заметных встреч.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый/второй круг. Результаты матчей на 8 апреля:

Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15) — 3:6, 4:6;

Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:4;

Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия) — 2:6, 0:3 (отказ);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q) — 4:6, 6:1, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США, 14) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5);

Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия) — 6:2, 3:6, 5:7;

Себастьян Баэс (Аргентина) – Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 6:3, 6:2;

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион) — 6:4, 4:6, 2:6;

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) – Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:1.