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«Провёл миллион подобных матчей». Монфис — о предстоящей встрече с Рублёвым в Монте-Карло

«Провёл миллион подобных матчей». Монфис — о предстоящей встрече с Рублёвым в Монте-Карло
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44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался о предстоящей встрече с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Каким я вижу этот поединок? Довольно неплохим. Даже не знаю, что сказать. Я провёл миллион подобных матчей, так что посмотрим. Честно говоря, точно знаю, что он собирается делать. Мне остаётся только попытаться найти решение. Знаю, что он будет очень интенсивным. Станет сильно бить каждый раз, когда у него будет возможность попасть по одному из моих коротких бросков. Хорошо. Либо меня порвут — нет проблем, либо я выиграю — нет проблем», — сказал Монфис на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Рублёва и Монфиса 2-1 в пользу россиянина. Он оказался сильнее в третьем круге Цициннати-2021 (7:6 (7:2), 7:6 (7:5) и во втором круге US Open — 2023 (6:4, 6:3, 3:6, 6:1). Гаэль обыграл Андрея в финале турнира в Дохе в 2018 году (6:2, 6:3).

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