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Александр Зверев после финала AO-2025 не смог выиграть более двух матчей подряд

Александр Зверев после финала AO-2025 не смог выиграть более двух матчей подряд
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии и дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера не смог выиграть более двух матчей подряд.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 15:45 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Маттео Берреттини
34
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Зверев в 1/4 финала в Буэнос-Айресе уступил Франсиско Серундоло (6:3, 3:6, 2:6), в 1/4 финала в Рио-де-Жанейро — Франсиско Комесанье (6:4, 3:6, 4:6), во втором круге в Акапулько — Лёнеру Тьену (3:6, 4:6), во втором круге Индиан-Уэллса — Таллону Грикспору (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), в Майами — Артюру Фису (6:3, 3:6, 4:6) и в Монте-Карло — Маттео Берреттини (6:2, 3:6, 5:7).

Напомним, после поражения Зверева в Монте-Карло Янник Синнер останется лидером мирового рейтинга после трёхмесячной дисквалификации. До «Мастерса» в Риме никто больше не сможет обойти итальянца.

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