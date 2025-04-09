Александр Зверев после финала AO-2025 не смог выиграть более двух матчей подряд

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии и дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера не смог выиграть более двух матчей подряд.

Зверев в 1/4 финала в Буэнос-Айресе уступил Франсиско Серундоло (6:3, 3:6, 2:6), в 1/4 финала в Рио-де-Жанейро — Франсиско Комесанье (6:4, 3:6, 4:6), во втором круге в Акапулько — Лёнеру Тьену (3:6, 4:6), во втором круге Индиан-Уэллса — Таллону Грикспору (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), в Майами — Артюру Фису (6:3, 3:6, 4:6) и в Монте-Карло — Маттео Берреттини (6:2, 3:6, 5:7).

Напомним, после поражения Зверева в Монте-Карло Янник Синнер останется лидером мирового рейтинга после трёхмесячной дисквалификации. До «Мастерса» в Риме никто больше не сможет обойти итальянца.