«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 9 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Второй круг. Расписание матчей на 9 апреля (время – мск):