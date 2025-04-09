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«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 9 апреля

«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 9 апреля
Андрей Рублёв
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Второй круг. Расписание матчей на 9 апреля (время – мск):

  • 12:00. Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 13);
  • 13:30. Андрей Рублёв (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция);
  • 13:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • 14:00. Флавио Коболли (Италия) — Артюр Фис (Франция, 12);
  • 15:00. Новак Джокович (Сербия, 3) — Алехандро Табило (Чехия);
  • 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 4);
  • 15:30. Томаш Махач (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 15:30. Фрэнсис Тиафо (США, 14) — Алексей Попырин (Австралия);
  • 16:30. Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция);
  • 16:30. Валентен Вашеро (Монако, WC) — Григор Димитров (Болгария, 15).
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