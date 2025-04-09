Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 44-й номер мирового рейтинга Гаэль Монфис.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга.

В рамках турниров АТР теннисисты встречались три раза. Дважды победа оставалась за Андреем Рублёвым: в 2023 году он обыграл Монфиса во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 и в 2021-м оказался сильнее его в третьем круге Цинциннати (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)). Француз переиграл россиянина лишь один раз — в финале турнира в Дохе в 2018 году со счётом 6:2, 6:3.