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Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монте-Карло

Андрей Рублёв — Гаэль Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монте-Карло
Андрей Рублёв
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 44-й номер мирового рейтинга Гаэль Монфис.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

В рамках турниров АТР теннисисты встречались три раза. Дважды победа оставалась за Андреем Рублёвым: в 2023 году он обыграл Монфиса во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 и в 2021-м оказался сильнее его в третьем круге Цинциннати (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)). Француз переиграл россиянина лишь один раз — в финале турнира в Дохе в 2018 году со счётом 6:2, 6:3.

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