Даниил Медведев — Александр Мюллер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако

Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев и его визави из Франции 39-й номер мирового рейтинга Александр Мюллер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга.

До этого момента Александр Мюллер встречался с Даниилом Медведевым во втором круге Уимблдона-2024. Победа тогда осталась за россиянином. Счёт — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

На старте турнира в Монте-Карло Медведев обыграл соотечественника 25-ю ракетку мира Карена Хачанова со счётом 7:5, 4:6, 6:4.