Даниил Медведев — Александр Мюллер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев и его визави из Франции 39-й номер мирового рейтинга Александр Мюллер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:20 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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39
Александр Мюллер
А. Мюллер
До этого момента Александр Мюллер встречался с Даниилом Медведевым во втором круге Уимблдона-2024. Победа тогда осталась за россиянином. Счёт — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.
На старте турнира в Монте-Карло Медведев обыграл соотечественника 25-ю ракетку мира Карена Хачанова со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
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