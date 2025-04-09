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Даниил Медведев — Александр Мюллер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако

Даниил Медведев — Александр Мюллер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Монако
Даниил Медведев
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Сегодня, 9 апреля, в Монте-Карло состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встретятся российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев и его визави из Франции 39-й номер мирового рейтинга Александр Мюллер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 17:20 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Мюллер
39
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

До этого момента Александр Мюллер встречался с Даниилом Медведевым во втором круге Уимблдона-2024. Победа тогда осталась за россиянином. Счёт — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

На старте турнира в Монте-Карло Медведев обыграл соотечественника 25-ю ракетку мира Карена Хачанова со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

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