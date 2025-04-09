Стали известны подробности травмы руки Уго Умбера на турнире в Монте-Карло

Французский теннисист 20-я ракетка мира Уго Умбер поделился подробностями своего состояния после перелома пальца. Несмотря на травму, он вышел на корт турнира в Монте-Карло, где уступил австралийцу Алексею Попырину.

— Я упал и ударился рукой о тумбочку в спальне. Услышал треск и сломал кость. Это было прямо перед матчем с Гаэлем. В отеле я торопился и поскользнулся, но в воскресенье об этом ничего не сказал. Я пошел на тренировку в шесть вечера и использовал разные виды бинтов, чтобы посмотреть, который из них лучше и как я могу играть. После этого мне наложили шину и она помогла, так как только с повязками было очень больно из-за давления.

— Замечали ли вы какой-либо дискомфорт во время матча?

— Да, было очень больно. Я горжусь тем, что вышел на корт. После игры мне сделали УЗИ и оно показало, что ситуация не ухудшилась. Врач сказал мне, что с шиной я смогу играть, если не будет слишком больно. Но было больно.

Мне сказали либо остановиться на три недели, а затем вернуться, но восстановление может занять больше времени. Я не могу просто сидеть, пить «Актимель» и ничего не делать. Меня сводит с ума то, что я не могу пойти поиграть. Хочу попробовать, даже если проиграю. Я решил поехать в Мюнхен. Никогда этого не делаю, и, возможно, так даже лучше для меня, потому что грунтовый корт там очень медленный, — сказал Умбер на пресс-конференции.