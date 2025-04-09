Карлос Алькарас: кажется, в Монте-Карло есть что-то, что не играет в мою пользу

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло подчеркнул особую ситуацию, которая у него сложилась с участием в этом турнире. Он выступил на грунтовых кортах в Монако только в 2022-м, выбыв в первом круге. В 2023 и 2024 годах испанец участия в этих соревнованиях не принимал.

«Странные здесь ощущения, потому что я ни разу не одержал ни одной победы. Кажется, что в этом турнире есть что-то, что не играет в мою пользу, хотя я и участвовал только один раз.

Счастлив быть здесь, на этот раз без травм. Попытаюсь сыграть как можно лучше, надеясь на отличный результат. Ощущения на тренировках были позитивными, так что посмотрим», — приводит слова Алькараса AS.

Сегодня, 9 апреля, Карлос Алькарас сыграет во втором круге с аргентинцем Франсиско Серундоло.