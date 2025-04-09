Алькарас: я не удивлён, что больше не №1, хотя многие этого по-прежнему ожидают
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что пострадал от ожиданий общественности после дисквалификации Янника Синнера. Он отметил, что некоторые ожидали его возвращения на первое место в рейтинге.
«Я не удивлён, что больше не №1, хотя многие по-прежнему ожидают, что я всё выиграю. Они думали, что только потому, что Синнера нет, я и Саша [Александр Зверев] должны были выиграть всё или играть лучше, чем раньше. Это неправильно, особенно потому, что теперь есть гораздо больше игроков, которые могут продвинуться в турнирах», — приводит слова Алькараса AS.
Сегодня, 9 апреля, Карлос Алькарас сыграет во втором круге с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
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