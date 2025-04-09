Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: я не удивлён, что больше не №1, хотя многие этого по-прежнему ожидают

Алькарас: я не удивлён, что больше не №1, хотя многие этого по-прежнему ожидают
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что пострадал от ожиданий общественности после дисквалификации Янника Синнера. Он отметил, что некоторые ожидали его возвращения на первое место в рейтинге.

«Я не удивлён, что больше не №1, хотя многие по-прежнему ожидают, что я всё выиграю. Они думали, что только потому, что Синнера нет, я и Саша [Александр Зверев] должны были выиграть всё или играть лучше, чем раньше. Это неправильно, особенно потому, что теперь есть гораздо больше игроков, которые могут продвинуться в турнирах», — приводит слова Алькараса AS.

Сегодня, 9 апреля, Карлос Алькарас сыграет во втором круге с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Карлос Алькарас: кажется, в Монте-Карло есть что-то, что не играет в мою пользу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android