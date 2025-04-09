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Елена Рыбакина оценила шансы Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина оценила шансы Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Елена Рыбакина
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Теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выступление в составе сборной Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт 10 и 11 апреля в Брисбене.

— Брисбен — особенный город для меня: в прошлом году я выиграла здесь турнир. Конечно, немного непривычно ехать в Австралию в середине сезона, когда в Европе уже начались грунтовые турниры, а здесь — хард. Но я очень рада снова сыграть за сборную и постараюсь показать хороший теннис.

— Ближайший выход на корт в одиночном разряде станет для вас юбилейным — десятым в составе сборной. Что для вас значит этот рубеж?
— Даже не знала об этом. Но, конечно, это приятно. Я всегда стараюсь представлять Казахстан на международной арене. График у нас непростой, но каждый раз, когда есть возможность выступить за сборную, я стараюсь её использовать. Это честь — играть за свою страну.

— Как оцениваете шансы команды в предстоящем турнире?
— У нас есть все шансы на победу. Мы верим в себя! — приводит слова теннисистки пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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