Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас оценил свою победу над Томпсоном во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Циципас оценил свою победу над Томпсоном во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Стефанос Циципас
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий теннисист восьмая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем Джорданом Томпсоном. Счёт — 4:6, 6:4, 6:2 в пользу грека.

Монте-Карло. 2-й круг
08 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
Джордан Томпсон
38
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Я действительно не знал, чего ожидать от него. Он показал хороший первый сет, играл довольно сдержанно и не давал мне пространства для работы. Я просто пытался найти что-то, чтобы вновь обрести последовательность в своей игре.

Старался работать над своей подачей, испытывая сложности с этим вначале. Как только это стало более последовательным, я попытался сосредоточиться на приёмах. Но сделать это издалека, похоже, не удалось. Я совершал подобное на грунтовых кортах, но сейчас это не сработало, поэтому мне пришлось положиться на более близкие приёмы», — приводит слова Циципаса Tennis Majоrs.

Материалы по теме
Алькарас: я не удивлён, что больше не №1, хотя многие этого по-прежнему ожидают
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android