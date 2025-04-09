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«Спасибо, что проложила путь». Микаэла Шиффрин — о присвоении звезды Билли Джин Кинг

«Спасибо, что проложила путь». Микаэла Шиффрин — о присвоении звезды Билли Джин Кинг
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Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала присвоение легендарной американской теннисистке Билли Джин Кинг собственной звезды на Аллее славы в Голливуде.

«Так достойна этой чести, Билли Джин Кинг… Спасибо тебе за то, что проложила путь», — написала Шиффрин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 81-летняя Билли Джин Кинг стала первой женщиной, удостоенной собственной звезды в категории «Спортивные развлечения». Эта категория была введена Торговой палатой Голливуда в 2021 году для награждения людей, внёсших значительный вклад в сферу развлечений посредством спорта.

Билли Джин Кинг — победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте).

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