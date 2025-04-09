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В семье Рафаэля Надаля ожидается рождение второго ребёнка — Semana

В семье Рафаэля Надаля ожидается рождение второго ребёнка — Semana
Рафаэль Надаль
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в скором времени во второй раз станет отцом. Об этом сообщает Semana.

В издании сделали акцент на внешнем виде супруги теннисиста Мери Перельо. Материал с фоторепортажем о Перельо вышел в продажу 9 апреля.

Фото: semana.es

Напомним, пара поженилась в октябре 2019 года. Спустя три года у них родился первый ребёнок, которого решили назвать в честь отца.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

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