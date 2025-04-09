В ITF рассказали, сможет ли Дарья Касаткина играть за Австралию на командных турнирах

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила, при каких условиях бывшая россиянка Дарья Касаткина сможет выступать за сборную Австралии.

«Регламент ITF устанавливает различные процессы для определения того, какую страну представляет игрок, выступая как индивидуальное лицо, а также в командных соревнованиях. Согласно регламенту Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса существуют требования к игроку, чтобы представлять страну в этих мероприятиях, которые включают, помимо прочего, то, что он ранее не представлял другую страну в определённых соревнованиях. Если игрок не соответствует требованиям к участию в представлении страны, существует процесс, с помощью которого можно запросить освобождение. Он включает в себя заявление национальной ассоциации во внутреннюю арбитражную комиссию ITF, которая примет во внимание все обстоятельства, прежде чем вынести решение. Продолжительность этого процесса варьируется и зависит от обстоятельств каждого случая», — приводит ТАСС сообщение ITF.

29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Отметим, что 27-летняя Касаткина занимает на сегодняшний день 14-ю строчку рейтинга WTA. За свою карьеру теннисистка завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на Открытом чемпионате Франции, а также четвертьфинала на Уимблдоне.