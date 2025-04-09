Немецкая теннисистка Ева Лис: верю, что попаду в топ-20 рейтинга WTA

68-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис ответила на вопрос о возможном попадании в топ-20 рейтинга WTA и об остальных целях в спортивной карьере.

«В любом случае я верю в это. Я много раз доказывала, что могу соревноваться с 30 лучшими игроками женского пола, а также побеждать их. Но это процесс долгосрочный, это случится не сегодня и не завтра. Конечно, я хочу продолжать двигаться вверх в рейтинге. Но игровые цели продвигают меня ещё дальше. Моя самая большая цель — закончить этот год здоровой и провести целый сезон. Это то, над чем я работаю», — приводит слова теннисистки Eurosport со ссылкой на SID.

23-летняя Лис родилась в Киеве, переехала в Германию в двухлетнем возрасте. На её счету три титула на турнирах категории ITF. В этом году Лис дошла до 1/8 финала Australian Open, достигнув своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема».