Судья приостановил матч Музетти — Легечка из-за словенского велогонщика Тадея Погачара

Судья матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло между итальянцем Лоренцо Музетти и чехом Иржи Легечкой приостановил игру из-за словенского велогонщика Тадея Погачара. Тот вовремя не нашёл своё место на трибунах и помешал теннисистам.

Фото: скриншот трансляции

Трёхкратный победитель «Тур де Франс» и бронзовый призёр Олимпийских игр присутствовал на матче вместе со своей девушкой Уршкой Жигарт. Итальянец Музетти выиграл в матче, а потом прокомментировал случившееся.

«Я видел Погачара в определённый момент матча, он является примером борьбы и усилий. Это подтолкнуло меня к возвращению, когда мне удалось сделать брейк во втором сете. Возможно, часть заслуги принадлежит и ему», — приводит слова теннисиста Сorriere della Sera со ссылкой на Sky.