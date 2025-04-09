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Судья приостановил матч Музетти — Легечка из-за словенского велогонщика Тадея Погачара

Судья приостановил матч Музетти — Легечка из-за словенского велогонщика Тадея Погачара
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Судья матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло между итальянцем Лоренцо Музетти и чехом Иржи Легечкой приостановил игру из-за словенского велогонщика Тадея Погачара. Тот вовремя не нашёл своё место на трибунах и помешал теннисистам.

Фото: скриншот трансляции

Трёхкратный победитель «Тур де Франс» и бронзовый призёр Олимпийских игр присутствовал на матче вместе со своей девушкой Уршкой Жигарт. Итальянец Музетти выиграл в матче, а потом прокомментировал случившееся.

«Я видел Погачара в определённый момент матча, он является примером борьбы и усилий. Это подтолкнуло меня к возвращению, когда мне удалось сделать брейк во втором сете. Возможно, часть заслуги принадлежит и ему», — приводит слова теннисиста Сorriere della Sera со ссылкой на Sky.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
Иржи Легечка
28
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
1 		7 6
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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