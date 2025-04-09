Судья приостановил матч Музетти — Легечка из-за словенского велогонщика Тадея Погачара
Поделиться
Судья матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло между итальянцем Лоренцо Музетти и чехом Иржи Легечкой приостановил игру из-за словенского велогонщика Тадея Погачара. Тот вовремя не нашёл своё место на трибунах и помешал теннисистам.
Фото: скриншот трансляции
Трёхкратный победитель «Тур де Франс» и бронзовый призёр Олимпийских игр присутствовал на матче вместе со своей девушкой Уршкой Жигарт. Итальянец Музетти выиграл в матче, а потом прокомментировал случившееся.
«Я видел Погачара в определённый момент матча, он является примером борьбы и усилий. Это подтолкнуло меня к возвращению, когда мне удалось сделать брейк во втором сете. Возможно, часть заслуги принадлежит и ему», — приводит слова теннисиста Сorriere della Sera со ссылкой на Sky.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 12:10 МСК
28
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|2
|
|7
|6
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
14:48
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
10:58
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
09:46
-
09:11
-
00:47
-
00:37
- 8 апреля 2025
-
23:42
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:07
-
21:43
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
19:12
-
19:03
-
18:40
-
18:27
-
18:14
-
18:04
-
17:42
-
17:18
-
16:52
-
16:35
-
16:26