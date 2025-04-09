Андрей Рублёв победил Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

В Монте-Карло завершился матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встречались российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 44-й номер мирового рейтинга Гаэль Монфис. Со счётом 6:4, 7:6 (7:2) победу одержал россиянин.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Монфиса 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.