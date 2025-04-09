Андрей Рублёв победил Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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В Монте-Карло завершился матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором встречались российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Франции 44-й номер мирового рейтинга Гаэль Монфис. Со счётом 6:4, 7:6 (7:2) победу одержал россиянин.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 14:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
44
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 1 час 45 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Монфиса 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.
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