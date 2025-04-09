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Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский «тысячники» в Риме

Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский «тысячники» в Риме
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Организаторы мужского и женского грунтовых «тысячников» в Риме объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований. Специальное приглашение получили девять итальянских теннисистов и одна представительница США.

Обладатели уайлд-кард на «Мастерс» в Риме:

Фабио Фоньини (113-я ракетка мира, Италия);
Лука Нарди (93, Италия);
Федерико Чина (371, Италия);
Франческо Пассаро (98, Италия).

Обладательницы уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Риме:

Элизабетта Коччаретто (98, Италия);
Сара Эррани (152, Италия);
Нурия Бранкаччо (208, Италия);
Джорджа Педоне (229, Италия);
Лукреция Стефанини (149, Италия);
Тайра Грант (401, США).

Соревнования в Риме пройдут с 6 по 18 мая. Действующими победителями «тысячников» являются немецкий теннисист Александр Зверев и представительница Польши Ига Швёнтек.

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