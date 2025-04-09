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Патрик Муратоглу предположил, в какой форме может вернуться Янник Синнер после бана

Патрик Муратоглу предположил, в какой форме может вернуться Янник Синнер после бана
Янник Синнер
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался о возвращении Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации.

«Для Янника уже есть хорошие новости: за время отсутствия никто не занял его место. Новак дошёл до финала, но не выиграл его. Карлос и Александр сыграли не очень хорошо. Если бы Алькарас победил в Индиан-Уэллсе и Майами, что ему по силам, он бы с большей уверенностью встретил возвращение Синнера.

Мы увидели, с чем ему пришлось столкнуться и сколько побед ему удалось при этом одержать. У него первоклассный настрой: он был сильнейшим три месяца назад, и он будет сильнейшим, когда вернётся. В этот период у других была возможность не только набрать очки, но и выиграть турниры, а также обрести уверенность, чтобы с большей решимостью противостоять ему. Однако они потерпели неудачу», — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.

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