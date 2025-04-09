Патрик Муратоглу: ненормально, что на теннисе зарабатывают только 100 лучших игроков

Известный французский тренер Патрик Муратоглу поддержал ведущих теннисистов мира, которые в своём письме требовали увеличения призовых от серии турниров «Большого шлема».

«Необходимо найти решения, потому что для меня ненормально, учитывая деньги, которые вращаются в этом бизнесе, что только 100 лучших игроков действительно хорошо зарабатывают на теннисе. Для меня это одна из самых больших проблем. В прошлом никто не пытался что-либо сделать для них. Я считаю, что для будущего тенниса крайне важно просить и получать больше денег для таких спортсменов», — приводит слова Муратоглу Corriere dello Sport.

Ранее агентство AP News опубликовало список теннисистов, которые подписали письмо, где потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». Подпись поставили все 10 лучших теннисистов рейтинга ATP, в то время как в женском турнире Елена Рыбакина решила не подписывать его, а 11-я ракетка мира Эмма Наварро сделала это.