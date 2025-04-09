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Мирра Андреева сыграет с Даниилом Медведевым в миксте на US Open — 2025

Мирра Андреева сыграет с Даниилом Медведевым в миксте на US Open — 2025
Мирра Андреева
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Российская теннисистка восьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева сыграет в миксте с соотечественником 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым в рамках US Open.

«Я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что получится на US Open. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», — приводит слова Андреевой-младшей «Спорт-экспресс».

На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) тандем Даниила Медведева и Мирры Андреевой не смог преодолеть барьер первого круга, уступив итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 6:3, 6:2.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
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