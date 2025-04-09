Мирра Андреева сыграет с Даниилом Медведевым в миксте на US Open — 2025

Российская теннисистка восьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева сыграет в миксте с соотечественником 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым в рамках US Open.

«Я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что получится на US Open. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», — приводит слова Андреевой-младшей «Спорт-экспресс».

На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) тандем Даниила Медведева и Мирры Андреевой не смог преодолеть барьер первого круга, уступив итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 6:3, 6:2.