Алькарас не без проблем вышел в третий круг Монте-Карло, обыграв Серундоло
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл 22-го номера мирового рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:0, 6:1 и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:10 МСК
22
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|1
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Алькарас допустил три двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и выполнил одну подачу навылет. Серундоло сумел выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из семи. Он также допустил пять двойных ошибок.
В следующем круге соревнований испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.
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