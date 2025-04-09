Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас не без проблем вышел в третий круг Монте-Карло, обыграв Серундоло

Алькарас не без проблем вышел в третий круг Монте-Карло, обыграв Серундоло
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл 22-го номера мирового рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:0, 6:1 и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:10 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 1
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Алькарас допустил три двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и выполнил одну подачу навылет. Серундоло сумел выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из семи. Он также допустил пять двойных ошибок.

В следующем круге соревнований испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.

Материалы по теме
Карлос Алькарас: кажется, в Монте-Карло есть что-то, что не играет в мою пользу
Алькарас: я не удивлён, что больше не №1, хотя многие этого по-прежнему ожидают
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android