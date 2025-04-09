Алькарас не без проблем вышел в третий круг Монте-Карло, обыграв Серундоло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл 22-го номера мирового рейтинга аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:0, 6:1 и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Алькарас допустил три двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и выполнил одну подачу навылет. Серундоло сумел выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из семи. Он также допустил пять двойных ошибок.

В следующем круге соревнований испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с квалифаером из Германии Даниэлем Альтмайером.