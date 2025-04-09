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Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах ATP под руководством Марата Сафина

Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах ATP под руководством Марата Сафина
Андрей Рублёв
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Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах категории ATP под руководством Марата Сафина. Россиянин оказался сильнее соперника из Франции 44-го номера мирового рейтинга Гаэля Монфиса. Счёт — 6:4, 7:6 (7:2).

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 14:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Отметим, что Андрей Рублёв и Марат Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтовой части сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Марат Сафин является двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

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