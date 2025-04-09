Андрей Рублёв рассказал, что ему посоветовал Марат Сафин перед матчем с Монфисом

Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о совете, который ему дал перед матчем с Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло его тренер Марат Сафин.

«Он сказал мне несколько вещей перед матчем. Сказал, что, по сути, это будет психологический поединок. Если у меня хватит терпения… потому что Гаэль начнёт играть потрясающе и наслаждаться атмосферой. Зрители будут поддерживать его. Ему это нравится. Он сказал, что самое главное — набраться терпения в такие моменты и дождаться своего момента. Это оно. Думаю, во время матча его уверенность придавала мне спокойствия», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах категории ATP под руководством Марата Сафина.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.