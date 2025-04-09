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Андрей Рублёв рассказал, что ему посоветовал Марат Сафин перед матчем с Монфисом

Андрей Рублёв рассказал, что ему посоветовал Марат Сафин перед матчем с Монфисом
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Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о совете, который ему дал перед матчем с Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло его тренер Марат Сафин.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 14:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Он сказал мне несколько вещей перед матчем. Сказал, что, по сути, это будет психологический поединок. Если у меня хватит терпения… потому что Гаэль начнёт играть потрясающе и наслаждаться атмосферой. Зрители будут поддерживать его. Ему это нравится. Он сказал, что самое главное — набраться терпения в такие моменты и дождаться своего момента. Это оно. Думаю, во время матча его уверенность придавала мне спокойствия», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах категории ATP под руководством Марата Сафина.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

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